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Bakan Dönmez'den Yunanları çıldırtacak haber! 3. sondaj gemisi için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çıkarma faliyetlerine katılacak "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim." dedi.

Bakan Dönmez, İstanbul'da düzenlenen "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim." dedi.

Dönmez, "Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz." diye konuştu.

Yetmez demişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, daha önce yaptığı açıklamada, "Yetmez" diyerek üçüncü bir geminin satın alma işlemlerini bitirdiklerini ve onun da en kısa sürede Türkiye'de olacağını belirtmişti.

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