Zerrin Özer'in evlilikleri eşleri kim son evliliği 36 saat sürdü

Sadece 36 saat süren evliliği ile Zerrin Özer magazin basınının gündeminde. Zerrin Özer 3 yıl önce tanıştığı ve bana bebek gibi bakıyor dediği 34 yaşındaki eşi Murat Akıncı'dan ayrılmıştı. Fakat yeniden barıştıklarını ilan etti. 3 evlilik yapan Zerrin Özer'in ilk eşi Levent Sürel, ikinci eşi ise Alper Önal oldu. 3. evliliğini ise Metin Akıncı ile yaptı.

Zerrin Özer'in adı Murat Akıncı ile yaptığı olaylı evlilik sonrası magazin basınının gündemine tırmanmış ve bu olay günlerce konuşulmuştu. Zerrin Özel dolandırıcı olduğu iddia edilen Murat Akıncı'dan boşanmıştı. Fakat Zerrin Özer kendisinden 27 yaş küçük murat Akıncı ile yeniden barıştığını ilan etti.

61 yaşında olan Zerrin Özer Murat Akıncı ile 16 Haziran'da kendine ait villasında aile arasında sade bir nikahla evlendiğini duyurmuştu. Evlenmeden sadece haftalar önce yeni aşkı hakkında konuşan Zerrin Özer bana çok değer veriyor, bana bebek gibi bakıyor çok aşığım demişti. 16 Haziran'da ise Murat Akıncı ile üçüncü evliliğini yaptı.

Ne olduysa evlilik sonrası magazin programına katılan ve dolandırıldıklarını söyleyen kadınlar canlı yayında Murat Akıncı'dan şikayetçi oldu. Murat Akıncı'nın sosyal medyadan kadınları kandırdığını, onlardan para aldığı söyleyen kadınların iddiaları yenilir yutulur cinsten değildi. Annesi ile birlikte birçok kadını dolandırdığı iddia edilen Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı sahte isim ve meslekle onlarca kadını dolandırmıştı.

Yeniden barıştı: Özer, Akıncı ile hâlâ görüştüklerini söyledi. Özer, “Murat benim için çok kıymetli. Sevgimiz karşılıklı devam ediyor. Ara sıra görüşüyor, telefonla konuşuyoruz. İlişkimiz bitmedi, üçüncü şahıslar beni ilgilendirmez. Ona çok değer veriyorum. Ben son iki yılımın en mutlu günlerini ve saatlerini Murat’la geçirdim, o yüzden görüşmeye devam ediyorum” dedi.

ZERRİN ÖZER KİMDİR: 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da doğdu. 1970'li yılların önde gelen sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşidir. İlk, orta ve lise eğitimini bu ilde tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarının mutsuz geçmesinin en büyük sebebi oldu. Müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyüdü. Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı TRT yarışmasında birinci olmasının verdiği heyecan ve cesaretle müziğe yoğunlaştı.Bu yolda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini arkasına aldı.İlk plağı olan Bizler ve Sizler - Yalvarırım adlı 45'liği 1976 yılında, uzun yıllar bağlı kalacağı Kent Plak tarafından yayınlandı. Takip eden dönemde, Türkiye'nin en ünlü orkestrası, İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yaptı.

1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması Esin Engin aranjeli, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan 'Gönül' ile patlama yaparak, 1980 yılının 45'liği seçilen ikinci ve son 45'liği "Gönül - Yaman Olurum" ile Altın Plak ödülünü almaya hak kazandı. 1980 yılında ilk albümü "Seni Seviyorum" adıyla piyasaya çıktı, onu aynı yıl içersinde "Sevgiler" izledi. Artık kapılar açılmıştı. Hem de Paris'e kadar ... 1982 yılında, Paris'te, Eyfel Kulesi'nde, 'Binbir Gece' adı altında Türkiye'yi tanıtıcı konserler verdi. Sadece bununla da kalmadı, bir yıl sonra Paris'teki Olympia'da bir resital için sahneye çıktı.

1981 yılında "Ve Zerrin Özer" albümüyle arabeske yöneldi. Bu yöneliş sanatçıya olan ilgiyi artırdı. 1982'de "Gelecek Misin?", 1984'te "Mutluluklar Dilerim", 1985'te "Evcilik Oyunu" ve "Kırmızı" adlı albümleri çıktı. Kırmızı albümünde "Eminem" ve "Dom Dom Kurşunu" şarkılarını "İntuv Ene" ve "Merhaba Ya Habeyip" adlarıyla Arapça seslendirdi. 1987 yılında son LP'si "Dayanamıyorum" adlı albümü çıktı. Ertesi yıl çıkan "Dünya Tatlısı" albümüyle (ilk CD'si) yeniden pop müziğine dönüş yaptı.

1990 yılında çıkan "İşte Ben" albümüyle en iyi albüm ödülünü kazandı. Aynı yıl müzisyen Alper Önal'la evlendiyse de ertesi yıl boşandı. 1991 yılında "Sevildiğini Bil" albümü yine çok sattı ancak ertesi yıl çıkan "Olay Olay" albümü beklediği ilgiyi görmedi ve bu hayalkırıklığı sanatçının müziğe birkaç yıl boyunca küsmesine yol açtı.

1996 yılında "Zerrin Özer" albümüyle müziğe dönen sanatçı, ertesi yıl "Zerrin Özer 97" albümünü çıkardı. 2000 yılında yaptığı "Bir Zerrin Özer Arşivi" best of albümüyle ikinci kez en iyi albüm ödülünü kazandı. 2001 yılında yine eski şarkılarından oluşan "Ben" çift CD&MC olarak piyasaya çıktı. Peşpeşe piyasaya sürülen bu iki albümüyle toplam 1,5 milyonu aşkın satış gerçekleştirdi. Ertesi yıl yaptığı "Ölürüm Ben Sana" albümü beklediğini veremese de, 2005 yılında yaptığı "Ve Böyle Bir Şey" türkü-caz albümüyle beklenen ilgiyi gördü. Bu albümü de Altın Plak'la ödüllendirildi.

Sanatçı, 2006 yılında Levent Süren ile evlendi. Sanatçı, Ajda Pekkan, Nilüfer, Sezen Aksu ve Nükhet Duru ile birlikte Türk Pop Müziği'nin beş divasından biri olarak anılmaktadır.