Türk Tabipler Birliği koronavirüs için heyet oluşturdu

Türk Tabipler Birliği, Van’da kişilerin karantina altında tutulmasına, İran'da da ölümlere neden olan koronavirüse dair açıklama yaptı.

Konunun uzmanlarından heyet oluşturulduğunu belirten tabipler, Van'dan edindikleri bilgilere göre sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar yaşandığını duyurdu.Çin'de ortaya çıkan koronavirüs İran'da da ölümlere neden oldu. Van'da gözlem altında tutulan 5 kişinin test sonuçları negatif çıkarken koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye-İran sınırı kapatıldı.

Van'da karantina altına alınanların sonuçlarının negatif çıkmasının sevinçle karşılandığını ifade eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturdu.

Öte yandan tabipler, virüsün tanısına yönelik testlerin Hıfzısıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuarlarında da çalışılabilmesine dönük düzenlemeler yapılmasını talep etti. TTB tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı ile yerel yönetimlerin işbirliği yapmasına vurgu yapılırken şunlar kaydedildi:

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların halkı hızlı, doğru ve tam olarak bilgilendirmesinin paniğe neden olabilecek spekülatif haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek açısından kritik önemde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Kişisel korunma önlemleri hakkında toplumun yaygın biçimde bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle de işbirliği yapmasının değerli olduğuna inanıyoruz.

'Virüsün tanısına yönelik testler üniversitelerde de yapılmalı'

Alandan edindiğimiz bilgiler sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar yaşandığını göstermektedir. Hekimler ve sağlık çalışanları enfekte olabilecek kişilerle temas açısından en yüksek risk grubunda olduklarından İran ile komşu illerden başlamak üzere sağlık kuruluşlarında koruyucu tıbbi malzeme ve ekipmanların stokları bir an önce yeterli hale getirilmelidir.

Hastalığın tanısı acil olduğundan etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzısıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuarlarında da çalışılabilmesine dönük düzenlemeler yapılmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği bünyesinde sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturulmuştur. Gereksinim durumunda yardıma hazır olduğumuzu meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.