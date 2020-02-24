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Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı Van'da 254 konut ile 297 ahır yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İran'da meydana gelen ve Van'da da can alan depremin bilançosunu açıkladı. Kurum, "İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına katıldı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Kurum, Van depremiyle ilgili olarak, "İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları...

- Depremde Van'da hasar gören yapıların hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız.

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