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Gerilim tipi baş ağrısı migren mi kafada ağırlık hissi varsa dikkat!

“Durup duruken başıma bir ağrı girdi” şeklinde cümleler kuruyorsanız bu durum gerilim tipi baş ağrısına işaret ediyor olabilir.

Toplumda en sık görülen sinir, stres, kaygı bozuklukları nedeniyle oluşan öğle saatinden sonra daha sık görülen  baş ağrılarına gerilim tipi baş ağrısı denir.

Kafada doluluk, şakaklarda meydana gelen basınç ve ağırlık hissi ,kaslarda hassasiyet ve ağrı gerilim tipi ağrıların özelliklerindendir.

Gerilim baş ağrısında, migrendeki gibi mide bulantısı, kusma ve görme bozuklukları bulunmaz. Migren ile benzer özellik olarak, ışığa ve ses hassasiyet meydana gelebilir fakat bu migrendeki kadar şiddetli yaşanmaz.


Gerilim tipi baş ağrısı nedenleri nelerdir?
Kronik gerilim tipi baş ağrısında depresyon, altta gizlenen bir neden olarak aranabilir.Bunun dışında;
-Kafada doluluk hissi ile birlikte baş ağrısı
-Alında veya şakaklarda meydana gelen basınç hissi
-Kafa derisi, boyun ve omuz kaslarında hassasiyet durumu bulunur.

Gerilim baş ağrısını rahatlatmak için bazen tüm ihtiyacınız dinlenmek olabilir. Öncelikle hastaların uyku düzeni ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeleri sağlanmalı; ayrıca sigara ve alkol gibi baş ağrısını tetikleyebilecek maddelerden uzak durulması önerilmektedir.

Depresyon, anksiyete veya her ikisi birlikte gerilim tipi baş ağrısına eşlik edebilir ve baş ağrılarını arttırabilir. Bu durumların tanınması ve tedavi edilmesi gerekir.

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