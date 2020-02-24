Alişan Ali Koça'a tepki gösterdi Aziz Yıldırım'dan özür diledi

Ünlü şarkıcı Alişan, fanatik Fenerbahçeli olduğunu bir kez daha ispatladı. Alişan, derbide mağlubiyet sonrası Ali Koç'a paylaşımıyla tepki gösterirken, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan özür diledi.

Ünlü şarkıcı Alişan, Fenerbahçe'nin yenilgisinden sonra Aziz Yıldırım'dan özür diledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray ile karşı karşıya geldi ve 3-1 yenildi. Fanatik Fenerbahçeli olan şarkıcı Alişan ise Twitter hesabından paylaşım yaparak Ali Koç'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Dün dev derbide Galatasaray, 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Yenilgi sonrası sinirlerine hakim olamayan Alişan ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"AZİZ YILDIRIM SENDEN ÖZÜR DİLERİM"

Başkanlık seçimlerinde Ali Koç'u destekleyen ünlü şarkıcı Alişan, Fenerbahçe'nin 3-1 yenilmesiyle tepkisini ortaya koydu. Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesinden sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Alişan, "Aziz Yıldırım senden özür diliyorum...." dedi.

"SEVGİMİZ DESTEĞİMİZ SONSUZ"

Tepki gösterdiği paylaşımından sonra kendi fotoğrafını paylaşan Alişan, paylaşımına şu notu düştü: "Yanlışların hesabı verilmeli. Ama biz yensek de yenilsek de sevgimizde desteğimizde sonsuz... Şampiyon ya da değil fark etmez... Hayırlı haftalar" diye yazdı.



