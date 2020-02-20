Uraz Kaygılaroğlu eşi Melis İşiten kimdir ne zaman ayrıldılar?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi Uraz Kaygılaroğlu oldu. Sefirin Kızı dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu özel hayatı ile de merak konusu oldu. Melis İşiten'den 2019 yılında boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun adı şu sıralar Aslı Enver ile anılıyor. Peki Uraz Kaygılaroğlu ve Aslı Enver sevgili mi?

Sefirin Kızı dizisindeki performansı ile alkış toplayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı şu sıralar güzel oyuncu Aslı Enver ile anılıyor. İkilinin birlikte yemeğe çıktığı fakat ikinci yemekten sonra devam etmeme kararı aldıkları magazin basınının gündeminde. Uraz Kaygılaroğlu 2019 yılında Melis İşiten ile boşanmıştı. Uraz Kaygılaroğlu'nun Ada adında bir kızı var.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR: Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 Balıkesir doğumlu Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Show TV’de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv’de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır. TRT 1’de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D’de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1’de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye’de ve Azerbaycan’da popüler olan “Baba Candır ” dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1’de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV’de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır.

Şu anda Star TV’ de yayınlanan Sefirin Kızı’ dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır. Haziran 2014 yılında Melis İşiten’le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016’da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.