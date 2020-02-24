HABER /  GÜNCEL

Akaryakıt fiyatlarına zam planlanıyor! Gece yarısından itibaren geçerli

Dolardaki yükseliş trendi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli 16 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

İç piyasada akaryakıt pompa satış fiyatlarını; Brent petrol, uluslar arası piyasalarda oluşan motorin ve benzinin ton fiyatı ve dolar kuru belirliyor.

16 kuruş zam yapılması planlanıyor

Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte benzin fiyatlarında 16 kuruş zam yapılması planlanıyor. Motorinde henüz zam beklentisi yok.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İran'da virüsten ölenlerin sayısı korkunç bir rakama ulaştı korkutan haber Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı Van'da 254 konut ile 297 ahır yıkıldı
Bakan Dönmez'den Yunanları çıldırtacak haber! 3. sondaj gemisi için tarih verdi
Mossad Başkanı Cohen'in gizlice Katar'ı ziyaret etmesi tartışma yarattı
Nagehan Alçı: Yaka paça havalimanından ifade için mahkemeye götürülmek yok
Dolar kuru bugün saat 10.00'da aniden fırladı! Euro da çıkıyor
Ersun Yanal’dan Ali Koç’a: Beni feda edin başkanım
ÖNCEKİ HABERLER
Alişan Ali Koça'a tepki gösterdi Aziz Yıldırım'dan özür diledi
Murat Akıncı kimdir Zerrin Özer'in son eşi yaşı kaç?
Uraz Kaygılaroğlu eşi Melis İşiten kimdir ne zaman ayrıldılar?
Bakan Soylu Van depreminde ölenlerin cenaze namazına katıldı
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
2020 hacılar ne zaman gidecek Diyanet ilk kafile gidiş tarihi
Yorumlar 4 yorum