Trabzonspor yoğun bir fikstüre giriyor 16 günlük maraton başlıyor

TRABZONSPOR, şampiyonluk yolunda mücadele verirken zorlu bir fikstüre giriyor. Bordo-mavililer, 16 günde 5 maça çıkarak, bu maçları kayıpsız atlatmak istiyor.

Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçla birlikte zorlu bir fikstüre girecek ve 16 günde 5 maça çıkacak.

Süper Lig’de bir maçı eksik olmasına rağmen zirvede yer alan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarı finalde yoluna devam eden Trabzonspor, Şubat ayının sonu ile Mart’ın 15’i arası zorlu bir fikstüre girecek. Bordo-mavililer bu 16 günlük süreçte ikisi deplasmanda toplamda 5 maç oynayacak.

Trabzonspor’un 16 günlük zorlu fikstürü bu hafta sonu Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçla başlarken, bordo-mavililer 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Rizespor’u ağırlayacak.

3 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak

Trabzonspor, 3 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Daha sonra 7 Mart’ta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, deprem nedeniyle ileri tarihe ertelenen deplasmandaki BTC Türk Yeni Malatyaspor maçını ise 11 Mart’ta oynayacak. 3 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Daha sonra 7 Mart’ta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, deprem nedeniyle ileri tarihe ertelenen deplasmandaki BTC Türk Yeni Malatyaspor maçını ise 11 Mart’ta oynayacak.

Trabzonspor, 15 Mart’ta ise şampiyonluk mücadelesinde yarıştığı rakiplerinden Medipol Başakşehir’i sahasında konuk edecek ve bu maç ile zorlu fikstürünü tamamlayacak. Bu maçtan sonra 6 günlük bir soluk alacak olan bordo-mavililerin fikstürü normale dönecek ve 22 Mart’ta deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak.