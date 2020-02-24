Perşembe günü kandil mi var 27 Şubat ne kandili var?

Perşembe günü kandil mi var, 27 Şubat ne kandili araştırmaları başladı. Yarın 3 aylar başlıyor ve Recep ayı içinde olan 2020 yılının ilk kandili Regaib Kandili 27 Şubat perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek. Peki Regaib kandili ne demek, nasıl ibadet edilmeli?

Perşembe günü kandil mi var, 27 Şubat ne kandili soruları merak konusu oldu. Yarın yani 25 Şubat salı günü müslümanlar için yeri ayrı olan 3 aylar başlıyor. Recep ayı ile başlayan 3 aylar içinde olan ilk kandil ise Regaib kandili olacak. Regaib kandili 27 Şubat perşembe gecesi idrak edilecek. Peki 2020 yılının ilk kandili olan Regaib kandilini nasıl geçirmeli, nasıl ibadet etmeli?

REGAİP KANDİLİ’NDE NELER YAPILMALI?

1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4) Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

15) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

16) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

17) Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

18) Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

ÜÇ AYLARIN İÇERİSİNDE YER ALAN KANDİLLER

Regaib Kandili: Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecedir. Dua kapısının açık olduğuna inanılan kandillerden bir tanesi olan bu gecelerde ibadetlerimizi artırırız. Bol bol dua edip, ibadetlerimizi aksatmadan yapmaya çalışalım. Bunun gibi önemli geceler bizler için birer armağandır.

Miraç Kandili: Hz. Muhammed'in (Sav) Allah katına yükseldiği muhteşem ötesi bir gündür. Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelir.

Berat Kandili: Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Günahların affedilmesi açısından oldukça değerli bir kandildir.

Kadir Gecesi: Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlamıştır. Kadir gecesini Ramazan ayının son on gecesinde tekli gecelerde aramak gerekir.