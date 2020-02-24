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Isparta'daki kayıp üç liselinin sırrı çözüldü! Meğerse her şey planlıymış

Demirören Haber Ajansı

ISPARTA'da kayıp lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın, WhatsApp grubundan beraber kaçma planları yaptıkları ortaya çıktı.

Isparta’da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kaybolmuştu.

Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse’den haber alınamadı. Kayıp kızların anneleri bu sabah televizyon kanalında yayınlanan programa konuk olan anneler, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti.

Konuşmalar dikkat çekici

Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında ‘Çok uzak oralar’, ‘İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım’, ‘Ben korkuyorum ama kararlıyım’, ‘Bari para biriktirelim’, ‘Dileniriz’ gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

 3 liseli kızın Denizli'ye gittikleri tespit edildi. Canlı yayın programında kayıp kızların dün saat 15.00-16.00 sıralarında Denizli'de görüldüğü ve otostopla bir minibüse binerek Sarayköy'e gittikleri ihbarında bulunulduğu da dile getirildi.

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