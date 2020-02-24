ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp üç kızın WhatsApp konuşmaları şok etti!

"Kaçmadan önce kaçış planlarını yapmışlar": Lise öğrencileri Tuana, Buse ve Gülizar'ın kendi aralarında yaptıkları WhatsApp konuşmaları duyanları şoke etti. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir'e gidelim. İzmir'i düşünüyorum. Çok merak ediyorum', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Kanka ben de korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

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