ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp üç kızın WhatsApp konuşmaları şok etti!
ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün Isparta'da evlerinden kaçan üç kızın aileleri konuk oldu. Programda evden kaçan lise öğrencilerinin WhatsApp mesajları ortaya çıktı.
ATV'de hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Isparta'da 4 gün önce kaybolan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ın (16) aileleri konuk oldu. Yardım isteyen aileler Müge Anlı'dan destek istediler.
Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lise'si 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ve okuldan arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe gününden beri kayıplar. Kızlarına ulaşamayan aileler polise kayıp başvurusunda bulundular.
5 gündür haber alınamayan lise öğrencilerinin anneleri Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıp Müge Anlı'dan yardım istediler. Anneler canlı yayında kızlarının WhatsApp konuşmalarından bahsetti.
"Kaçmadan önce kaçış planlarını yapmışlar": Lise öğrencileri Tuana, Buse ve Gülizar'ın kendi aralarında yaptıkları WhatsApp konuşmaları duyanları şoke etti. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir'e gidelim. İzmir'i düşünüyorum. Çok merak ediyorum', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Kanka ben de korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.
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