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Eylem hazırlığındaki teröristler silahlarıyla birlikte yakalandı

SURİYE 'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li 5 terörist gizlendikleri evlerde silahlarıyla birlikte yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, "Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 AK-47 piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, bilgisayar kasası ve 3 milyon 658 bin 50 Suriye Lirası ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi’nde bulunan Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı.

Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3.658.050 Suriye Lirası ele geçirildi"

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