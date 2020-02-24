Anadolujet yolcularını 21 ülkeye 1 dolara uçuracak! İşte şartlar

AnadoluJet, 29 Mart-24 Ekim 2020 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşları için bilet fiyatlarını, vergiler hariç 1 dolardan (6,15 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunacak.

İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından başlayacak ve 21 ülkeyi kapsayacak ucuz biletlerde iptal, iade ve değişiklik olmayacak.

İşte o 21 ülke

Ucuz biletler, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Belçika, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Kuveyt, Rusya ve Suudi Arabistan, olmak üzere toplamda 21 ülkeyi kapsayacak.

1 dolardan başlayacak

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1 Mart 2020 tarihine kadar tüm satış kanalları üzerinden satın alacakları biletler ile 29 Mart-24 Ekim 2020 tarihleri arasında vergiler hariç 1 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekler.

İptal, iade ve değişiklik olmayacak

Kampanyanın geçerli olduğu yurt dışı uçuşları ve yolcu tipleri aşağıda belirtilirken, satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılamamakta.