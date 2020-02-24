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Derbi sevinci yaşayan çıplak taraftar görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray’ın 20 yıl aradan sonra deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmesinin ardından galibiyet sevinci yaşayan Kırıkkaleli bir vatandaş soğuk havaya rağmen çıplak halde sokağa çıkarak derbi sevinci yaşadı.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Sokağa çıplak çıktı
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kırıkkale’de yüzlerce sarı-kırmızı taraftar sokaklara döküldü. Taraftarlar arasında bir vatandaş ise eksi 2 derecelik havaya rağmen üstündeki kıyafetlerini çıkarttı. 

Herkesi şaşırttı
Çıplak vaziyette sokakta derbi sevinci yaşayan taraftarı görenler ise şaşkınlıkla izledi.

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