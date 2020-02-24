Erdoğan mı İmamoğlu mu iftirası attı sonra özür dileyip hesabını kapattı

Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Avrasya Tüneli girişinde Erdoğan ve İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı. Yalanı ortaya çıkınca paylaşımlarını silen Benli, önce özür diledi sonra da sosyal medya hesabını kapattı.

Avrasya Tüneli girişinde trafik polislerinin kendisine Erdoğan mı, İmamoğlu mu diye sorduğunu, sonra da alkometre cihazına üflemesine rağmen, üflemediği iddia edilerek hakkında işlem uygulandığını iddia eden Ata Benli'nin yalan paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, saat 01.50 sıralarında Yenikapı Avrasya Tüneli girişi uygulama noktasında kontrol ve denetimini yapmak amacıyla durdurulan aracı kullanan Ata Benli'nin alkollü olabileceği değerlendirildiğinden trafik görevlisi tarafından alkol testi yapılmak istendiği belirtildi.

Alkollü araç kullanırken yakalandı

Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiğini ancak alkolmetre cihazına üflemekten imtina ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine şahsın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmeyi kapsayan 48/9 maddesi gereğince sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınmış, hakkında para cezası uygulanmış ve aracı trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka alınmıştır.

Bununla birlikte şahsın sosyal medya hesaplarında daha sonra paylaşmış olduğu şekilde siyasi içerikli (siyasi parti veya devlet büyükleri ile ilgili) olumsuz düşünce, görüş veya kanaat bildirme gibi paylaşımlarda bulunmasını gerektirecek herhangi bir beyanda kati suretle bulunulmamıştır. Şahsın sosyal medya hesabından yaptığı isnatlar tamamen asılsız ve iftiradır."

İftira tweetleri

Sosyal medya hesabını kapattı

Paylaşımlarından dolayı polislerden özür dileyen Ata Benli, söz konusu paylaşımları bir süre sonra sildi. Bu olayın ardından sosyal medya hesabını da kapattı.