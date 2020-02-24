Mehmet Metiner'in isyan ettiği iki bürokrat kim? Bunlara bakanlar partiden soğuyor

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet, isim vermeden iki bürokrata isyan ettiği yazısında, 'Bunlara bakanlar davadan da partiden de soğuyorlar. Reis'in cansiperane halkçı mücadelesiyle elde ettiği başarıları, bu enaniyet baronlarının silip süpürmesine 'artık dur' denilmeli' dedi.

Metiner, kişisel Twitter hesabından "Reis'e yazık! Partimize ve davamıza yazık!" başlıklı yazısında, bazı bürokratlar davranışlarının rahatsız edici olduğunu ve AK Parti'ye ve davaya zarar verdiğini öne sürdü.

Metiner, "Bunlar bizi içeriden çürütüyor. Davamızı zehirliyor. Bunlara bakanlar davadan da partiden de soğuyorlar. Partinin yeniden yapılandığı dönemde bürokrasideki bu unsurlara da kimin yakını olurlarsa olsunlar neşter atılmalı" dedi.

“Yeter artık”

Metiner'in isim vermeden tepki gösterdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece kızımla İstanbul Sabiha Gökçen'den Ankara'ya dönüyoruz. VIP otobüsünde bir baktım devletin önemli bir medya biriminin genel müdürü... Adını vermeyeceğim... Her yerinden kibir akıyor... O ne biçin afra-tafra öyle... Ne selam ne merhaba... Ne tebessüm... İçim cız etti... Bu mu dedim?

Bu tür insanlar caka satsınlar diye mi gece gündüz ölümüne risk üstlenerek mücadele ediyoruz?

Kim seçer bunları? Kim getirir böylesine tepe noktalara koyar?

Şu veya bu kişiye yakınlık... Şu veya bu şehirden olmak... Şu veya bu şehirden olmak... Gerçekten yeter artık.

Bu ölçütler bir kenara bırakılmalı. Kibir ve kıskançlık abidesi isimler şu veya bu kişiye yakınlar diye önemli mevkilere getirilmemeli. Bu insanları gördükçe biz bile soğuyorsak gerisini varın siz düşünün...”

“Kendisine emanet edilen kurumu kendine ait biliyor, sanki kral”

Metiner, yazısını şöyle sürdürdü:

“Bir başka önemli kurumun yönetim kurulu başkanı ise burnundan kıl aldırmıyor...

Kimsenin telefonuna çıkmaz... Öyle her ölümlüye randevu vermez... Sanırsınız ki paşa çocuğu... Sanırsınız ki beyzade... Sanırsınız ki veliaht...

Kendisine emanet edilen kurumu kendine ait biliyor... Kral sanki...

Sırtını kime dayamışsa artık gayrısını gözü görmüyor...

Dava hassasiyeti mi? Ne gezer… Enaniyet her şeyin üstünde... Dahası var kalsın...”

“Bunlara bakanlar davadan da partiden de soğuyorlar”

Metiner yazısını şöyle noktaladı:

“Bu isimler bizi içerden çürütüyor... Davamızı zehirliyor... Bunlara bakanlar davadan da partiden de soğuyorlar...

Partinin yeniden yapılandığı dönemde... Yeni Ömer'lerin arandığı bir dönemde... Bürokrasideki bu unsurlara da kimin yakını olurlarsa olsunlar neşter atılmalı...

Teşkilatların gece gündüz çalışıp topladığı puanları... Reis'in cansiperane halkçı mücadelesiyle elde ettiği başarıları... Bu enaniyet baronlarının silip süpürmesine 'artık dur' denilmeli..."