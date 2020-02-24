Çin Devlet Başkanı Şi’den koronavirüs açıklaması: Acımasız ve karmaşık

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini etki altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının acımasız ve karmaşık bir durumda olduğunu söyledi.

Dünyayı tedirgin eden ve her geçen gün yayılan koronavirüsün ilk çıktığı ülke olan Çin zor durumda. Çin'i perişan eden hastalıkla ilgili yaptığı açıklamalar felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinpin, hastalık karşıtı çalışmalardan sorumlu yetkililerle video konferans aracılığıyla açıklama yaptı.

Önleme ve kontrol en kritik aşamada

Şi, geçen yıl aralık ayından bu yana 2 bin 400’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hastalığın kontrol altına alınabileceği yönündeki yurt dışından gelen umutlu açıklamalara da değinerek “Önleme ve kontrol en kritik aşamada.” diye konuştu.

Salgının hâlâ acımasız ve karmaşık bir durumda olduğunu kaydeden Şi, yetkilileri “salgının yayılmasını kararlı bir şekilde engellemeye” çağırdı.

Şi, salgının kendileri için bir “kriz ve büyük bir sınav” olduğunu belirterek hastalığın, Komünist Parti’nin 1949’da iktidara geldiğinden bu yana en hızlı yayılan ve en zor önlenen ve kontrol altına alınan acil sağlık durumu olduğunu ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüsünün yayılmaya başlamasından bu yana ilk kez, vatandaşlarına moral vermek için maske takarak halkın arasına karışmıştı

Başkentte enfeksiyonun kaynağını kesmek için sağlık personelini Pekin’e konuşlandırma çağrısında bulunan Şi, fabrikaların ve diğer şirketlerin yeniden açılmasına ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilmesini sağlamasına yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi.

Şi, “Bahar çiftçiliğini etkileyen önemli problemleri acilen çözmeliyiz.” dedi.

Hükümetin, sebze, hayvancılık ve kümes hayvanlarının üretiminin aktif olarak organize etmesinin önemini vurgulayan Şi, ulaşım kanallarındaki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.