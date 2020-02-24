Beşiktaş'ın futbolcusu N'koudou 'Derbiden sonra uyuyamadım'

BEŞİKTAŞ'ın Fransız oyuncusu N'koudou antrenman öncesinde basın mensuplarıyla birlikte derbiyi ve oynadıkları oyunu değerlendirdi. Fazla pozisyon kaçırdıklarını dile getiren futbolcu, çok çalışmaları gerektiğini, iki gündür derbiyi tekrar tekrar izleyip hatalarını incelediğini söyledi.

Beşiktaş’ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilecek idman öncesinde konuşan N’Koudou, “Sergen hoca Beşiktaş için çok büyük oyuncuydu, yaşayan efsane olduğunu hepimiz biliyoruz. Farklı bir oyun aklı, zekası var. Çok deneyimli” diye konuştu.

"İki gündür düzgün uyuyamadım"

Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynadıkları ve 2-2’lik skorla sonuçlanan Trabzonspor maçı için konuşan Fransız futbolcu, “Gerçekten iyi futbol oynadık, takım halinde iyi performans gösterdik. Oynarken de büyük bir keyif aldık, öyle bir maçtı. Futbol gerçekten çok acımasız. Maçın son dakikasında bir gol yedik, 2 puan bıraktık. 2 gündür doğru dürüst uyumadım, maçı tekrar tekrar izliyorum. Neleri yanlış yaptım, neleri eksik yaptım, neleri başaramadık bunları anlamaya çalışıyorum ve tabii ki sorulması gereken soru bu kadar üstün oynarken neden kazanamadık ve skora yansıtamadık. Buradan çıkarabileceğimiz pozitif noktaları çıkarıp devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli Alanya maçı var ve Alanya maçını kazanarak bir şekilde yarışa tutunmamız, bu yarışın içinde kalmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Yapacağım çok iş var"

Kendi performansını da değerlendiren kanat oyuncusu N'koudou, “Geçmiş sezonlarda kaybettiğim oyun ritmini burada yakalamaya çalıştım, tabii ki de yapabileceğim çok şey var. Takıma katkı yapabileceğim birçok konu var. Sezon henüz bitmiş değil. Kalan maçlarda galibiyetlerde alınabilecek puanlara büyük katkılar yapabilirim. Ofansif oynamayı seven bir oyuncuyum. Kenarda oynayan oyuncuyum skora katkı anlamında yapacağım daha çok iş var” açıklamasında bulundu.

"Bitirici işler anlamında eksik kaldık"

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın dile getirdiği gol vuruşundaki eksiklik açıklamasına değinen N'Koudou, “Her oyuncunun farklı karakteri, özelliği var. Bitirici işler anlamında eksik kaldığımız kesin. Bu kadar pozisyon yakaladığımızda maçı kazanamadıysak burada bize düşen bir pay da var. Sorumluluğu almamız lazım, daha çok çalışmalıyız. Umarım bunları birlikte kapatabiliriz” cümlelerini kullandı.

"Sergen hoca Abdullah hocadan çok farklı"

Beşiktaş’ta yaşanan teknik direktör değişikliğini de değerlendiren Fransız futbolcu, “Saha içinde değişen birçok şey var. Saha içinde birlikteliği gösterme anlamında, takım halinde daha doğru işler yapıyoruz. Sergen hocanın oyun vizyonunu Abdullah hocayla kıyasladığımızda daha farklı" sözlerini söyledi.