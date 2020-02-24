Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir Ece Erken'in sevgilisi iddiası olay!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları Ece Erken'in yeni sevgilisi iddialarının ardından merak konusu oldu. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 39 yaşında aslen Rizeli. Mahmutyazıcıoğlu 15 yıldır evli ve 2 çocuk babası. iddialar göre Ece Erken evliylen Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir sorusu bugün magazin basının gündemine oturdu. Ece Erken'in aşkını ilan ettiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve 39 yaşında. Aslen Rizeli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu 15 yıldır evli ve 2 çocuk babası. Ece Erken'in yeni sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile son bir yıldır birlikte olduğu açıkladı. Yani Şafak Mahmutyazıcıoğlu Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evliyken Ece Erken ile aşk yaşamaya başlamış.

Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle Ece Erken'in ilişkisini 3 ay önce duymuş.

Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ'ın söylediği bir iddiaya göre de ilişkiyi duyan Benan Hanım, hemen boşanma davası açmış.

Bunun üzerine evden ayrılarak teknesine yerleşen Şafak Bey, 13 Şubat’ta UYAP bilişim sistemi üzerinden online olarak boşanma davası açıp evliliğine nokta koymak için ilk adımı atmış.

Ünlü sunucu Ece Erken, hakkında çıkan aşk haberlerinden sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etti. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?



Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.