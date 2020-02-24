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Galatasaray'dan Ozan Tufan'ın açıklamalarına gönderme

Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, Ozan Tufan'ın yaptığı "Böyle bir şey olabilir mi?" açıklamalarına göndermede bulunan bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray’a 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe’de 21 yıllık Kadıköy saltanatı yıkıldı.

"Böyle bir şey olabilir mi?"
Derbi müsabakasının ardından açıklamalar yapan Ozan Tufan, hakem Halil Umut Meler'e tepki göstererek bir kaç kez, "Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullanmıştı.

"Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde anket
Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabı da Ozan Tufan'ın bu sözlerini tweetine de yaşayarak Onyekuru, Donk ve Falcao'nun attığı gollerden sonraki sevincini paylaştı ve; "Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde bir soru yöneltti ve bir anket paylaştı.

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