Diego Lugano kılık değiştirerek derbiyi izledi

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Diego Lugano, dün akşam Kadıköy'de oynanan Galatasaray, derbisini okul açık tribününde kılıp değiştirerek izlerken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Derbiyi taraftar gözüyle yaşayıp izleyip harika bir duygu.''