Diego Lugano kılık değiştirerek derbiyi izledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, Galatasaray derbisini kılık değiştirerek taraftarların arasında izledi.
Süper Lig’in 23’üncü haftasında kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray’a 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe’nin 21 yıllık Kadıköy geleneği bozuldu.
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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Diego Lugano, dün akşam Kadıköy'de oynanan Galatasaray, derbisini okul açık tribününde kılıp değiştirerek izlerken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Derbiyi taraftar gözüyle yaşayıp izleyip harika bir duygu.''
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İşte Diego Lugano'nun paylaşımları...
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