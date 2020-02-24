Eşi Neptün Soyer ile birlikte mal varlığını güncelleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi. 'Bizİzmir' sitesinde paylaşılan mal varlığında artış gözlenmiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, en son geçen yılın ekim ayında açıkladığı mal varlığını güncellemişti. Geçen 5 aylık süreçte Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in mal varlığında herhangi bir artışın olmadığı görüldü.

Mal varlığında yok yok

Tunç Soyer’in mal varlıklarında, arsa bina, otomobil, kooperatif hissesi ile banka hesaplarındaki paralar yer alırken, altın ve mücevherat olmadığı gözlendi.

Bizİzmir sitesinde paylaştı

Soyer, mal varlığı beyanını İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Bizİzmir' sitesinde paylaştı.