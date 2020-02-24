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İnstagram hikayelerindeki filtreler nasıl bulunur instagram filtresi kaydetme!

Sürekli yeni filtrelerin eklendiği bunun yanında eski filtrelerinde yenilendiği Instagram’da artık, yeni tanımlanan ve sürekli güncellenen yüz filtreleri daha fazla kullanılıyor.

Tüm Facebook ve Instagram AR efektlerinizi yükleyebileceğiniz, etkinleştirebileceğiniz ve yönetebileceğiniz yer olan Spark AR Hub sayesinde filtrenizi yayınlamak çok kolaydır. Spark AR Studio, Facebook tarafından, Facebook ve Instagram için artırılmış gerçeklik efektleri oluşturmak üzere geliştirilmiş bir yazılımdır. 

Spark AR Studio‘nun kullanıma açılmasıyla Instagram filtre açısından daha cazibeli bir yer haline geldi. Kısa bir süre içerisinde çoğu kişinin hikayelerinde gördüğümüz “Hangi X karakterisin” filtrelerinden ruh halleri ve komik filtrelere kadar uzanan birçok filtre seçeneği ile kullanıcılar keyifli anlar yaşıyor.

Ancak istediğiniz filtreyi ya da ona benzer filtreleri bulmak bir hayli zor hatta bazen imkansız! Eğer farklı filtreler keşfetmek istiyorsanız Instagram’ın size sunduğu filtreler arasından seçim yapabilirsiniz.

İnstagram Filtrelerini Nasıl Bulabiliriz?

-AR efektini içeren bir hikayeyi görüntülediğinizde, efektin adı ve yazarı gösterilir. Seçtiğiniz filtreyi kendiniz kullanmak veya başkalarıyla paylaşmak için üzerlerine tıklayabilirsiniz.
-Herhangi biri markanın Instagram profilini ziyaret ettiğinde filtreler sekmesinde, demo videoları ile birlikte filtreleri görecektir. Story vurgularının altındaki bir simgeye tıklayarak filtreye gidilmesi de mümkündür.

Instagram üzerinde sizlere sunulmuş olan filtreleri düzenlemeniz mümkün. İstediğiniz filtreyi silebilir, sildiğiniz filtrelerin yerine daha popüler olanları ekleyebilirsiniz.

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