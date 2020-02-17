Instagram'ın iPad uygulamasının olmamasına en yetkiliden açıklama geldi!

9to5Mac'te yer alan habere göre, Instagram'ın bu politikasının nedeni yeterli kaynağa sahip olmaması. iOS cephesinde sadece iPhone için uygulaması bulunan Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, platform için bir iPad uygulamasının geliştirilse bile bu adımın şirket adına o kadar da kazançlı olmayacağı iddiasında.



