Instagram'a yeni bir özellik daha geldi! Hiçbir şey kaçmayacak
Popüler mesajlaşma uygulaması Instagram'a yeni bir özellik daha geldi. Artık Instagram kullanıcıları hiçbir şeyi kaçırmayacak.
Tüm dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında üst sıralarda yer alan Instagram uygulaması, yaptığı güncelleme çalışmalarıyla kullanıcı deneyimini iyileştirmek istiyor.
Yapılan çalışmalar, kullanıcılara sunulmadan önce sızdırılabiliyor. Son olarak, ortaya çıkan bir sızıntıya göre Instagram yeni özelliği ile kullanıcıların hiçbir şeyi kaçırmamasına yardımcı olacak. En Son Gönderiler pop-up olarak açılacak.
İsabetli sızıntılarıyla bilinen Jane Manchun Wong, bu kez Instagram yeni özelliği için kolları sıvadı. ‘En Son Gönderiler‘ özelliğinin geldiğini söyleyen Wong, paylaşımıyla bu özelliğin nasıl göründüğünü de takipçilerine gösterdi.
Ana ekran üzerinden bir pop-up olarak açılan özellik, ‘Gönderileri Gör’ seçildiği takdirde kullanıcının görmediği tüm paylaşımları kronolojik olarak sıralıyor.