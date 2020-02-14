Instagram'a yeni bir özellik daha geldi! Hiçbir şey kaçmayacak

Yapılan çalışmalar, kullanıcılara sunulmadan önce sızdırılabiliyor. Son olarak, ortaya çıkan bir sızıntıya göre Instagram yeni özelliği ile kullanıcıların hiçbir şeyi kaçırmamasına yardımcı olacak. En Son Gönderiler pop-up olarak açılacak.