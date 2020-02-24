Wikileaks kurucusu Assange'ın ABD'ye iade davası! Hakim karşısına çıktı

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'nin iadesini talep etmesi sonrası başlatılan süreçte ilk kez hakim karşısına çıktı.

Washington'da öfkeye sebep olan gizli belge sızıntısının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra ilk kez iadesinin görüldüğü bir duruşmaya çıkan Assange, hakim karşısına gri ve mavi bir takım elbiseyle, sakalı traş edilmiş bir şekilde çıktı.

Gazeteciliğin suç ilan edilmesi riski

Assange'ın avukatlarından Jennifer Robinson, bu davanın araştırmacı gazetecilerin kullandığı teknikleri "suç ilan edilmesi" riski yarattığını belirterek Wikileaks'in yayınladığı belgelerin ABD'nin Irak ve Afganistan'da yaptıklarına ışık tuttuğunu söyledi.

Gündem yaratan video yayınlamıştı

’Teminat cinayeti’’ adıyla Wikileaks’in dünyaya servis ettiği video, Irak’ta ABD askerlerinin bir hava taşıtından gülerek ve şakalaşarak 2’si Reuters muhabiri olmak üzere 12 ila 18 sivili vurarak öldürdüğünü gösteriyordu.

Savaş suçu kanıtları

Robinson, "Burada teminat cinayetlerinden, savaş suçu kanıtlarından bahsediyoruz. Bunlar hükûmetleri işlediği suçlardan sorumlu tutmak isteyenler için çok önemli kaynaklar" derken ABD hükumetini temsil eden avukatlar ise "Gazetecilik, yasaları ihlal etmek için bir mazaret değildir" ifadelerini kullandı.