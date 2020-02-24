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Kayseri'de ablasıyla ilişki yaşadığını öğrenip komşusunu öldüren gence 12.5 yıl ceza!

KAYSERİ'de, geçen yıl ablasıyla ilişki yaşadığını öne sürerek komşusu olan esnaf Burak Sabuncu'yu bıçaklayarak ölümüne sebep olan gence önce müebbet hapis cezası verildi, daha sonra duruşmadaki iyi hali dikkate alınıp cezası 12.5 yıla düşürüldü.

Kayseri'de, ablasıyla ilişki yaşadığını ileri sürdüğü esnaf komşusu 24 yaşındaki Burak Sabuncu'yu bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla tutuklanan 17 yaşındaki Talha Uludağlar 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 16 Eylül günü Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşanan olayda, Talha Uludağlar, sokakta karşılaştığı Burak Sabuncu'yu ablası A.U. ile gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Sabuncu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Talha Uludağlar ise tutuklandı.

'Kendimi kaybettim, ne yaptığımı hatırlamıyorum' açıklaması

Soruşturma aşamasında, "Olaydan 1 ay önce ablam ve annem konuşurken, ablam ağlıyordu, Burak'ın kendisini taciz ettiğini, zorla İstanbul'a götürdüğünü ve telefonu elinden aldığını söyledi. Ben de bu duruma kızdım, olay günü arkadaşımın tekstil dükkanına giderken, Burak'ın bulunduğu iş yerinin köşe başında Burak'ı ve yanında tanımadığım iki kızı tesadüfen gördüm. Kendimi kaybettim ve yanımdaki bıçak ile Burak'ın arkasından koşarak bacaklarından bıçakladım. O an kendimi kaybettim, ne yaptığımı hatırlamıyorum" şeklinde ifade veren Talha Uludağlar'ın yargılaması Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmadaki iyi hali sonucu cezası düşürüldü

18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı oturumla görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti, Uludağlar'ı 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, sanığın yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi halini dikkate alarak, 12.5 yıla düşürdü.

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