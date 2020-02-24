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TSK MİT'le ortak operasyon yaptı! 2'si yönetici 6 PKK'lı yok edildi

MSB'den yapılan son dakika açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, MİT'le koordineli operasyonda, 2'si sözde yönetici 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, MİT'le koordineli operasyonda, 2'si sözde yönetici 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Toplantı halindeyken vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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