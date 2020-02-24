Türkiye'de sosyal medya kullanımı ne oranda sayı belli oldu!

We Are Social’ın yayınladığı rapora göre Türkiye’nin sosyal medya kullanıcı sayıları ne durumda. İşte Türkiye'deki sosyal medya kullanım oranları!

We Are Social Digital 2020 raporunda yer alan İnternet ve sosyal ağ kullanımında Türkiye’de sosyal ağ kullanımına ilişkin çarpıcı veriler yer alıyor.

Facebook



Bütün dünyada şu anda en fazla kullanıcısı olan sosyal medya ağı hala Facebook. Facebook’un dünyada 2 milyar 449 milyon kullanıcısı var. Avrupa’da en fazla kullanan ülke Türkiye.

Türkiye’de ise 37 milyon Facebook kullanıcısı bulunuyor. Facebook reklamlarında erişim potansiyeli yüksek olan ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, 10. sırayı Birleşik Krallık ile paylaşıyor. Türkiye'de Facebook reklamlarının erişim oranı yüzde 58 ile dünya ortalamasının çok üzerinde.

Instagram

Instagram ise 1 milyar kullanıcı sayısı ile dünyada en fazla kullanılan sosyal medya ağları listesinde üst sıralarda yer alıyor. Türkiye Instagram reklam erişiminde ise yüzde 57 ile başı çekmekte. 2019 yılından bugüne %2.7’lik bir artışla 38 milyon kullanıcı sayısına yükselen Türkiye ise Instagram kullanan ülkeler sıralamasında 6. sırada yer alıyor. ABD, en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülke durumunda.

Youtube

Sosyal medya platformları arasında en fazla kullanıcıya sahip olan Facebook’u, 2 milyar kullanıcı ile YouTube takip ediyor. 2017 yılından beri ikinciliği kimselere kaptırmayan YouTube, Türkiye’deki kullanıcılar arasında en çok ilgi gören mecraların başında yer alıyor.

Twitter

Twitter ülkemizde oldukça kullanılıyor. Türkiye Twitter reklamı erişiminde en yüksek potansiyele sahip ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor. 2020 itibariyle kullanıcı sayısının 340 milyon olan Twitter’ı en çok kullanan ülkeler listesinde de ilk sıralarda yer alıyoruz. Listenin başında ise ABD var.