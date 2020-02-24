Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili flaş gelişme! Kaptan pilot adliyeye sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili uçağın kaptan pilotunun hastanede ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alındı. Kaptan pilot, hastaneden çıktıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Adliyeye sevk edilecek

Uçağın kaptan pilotunun hastanede ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alındı. Kaptan pilot M.A.’nın hastaneden taburcu olarak adliyeye sevk edildi.

3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı

5 Şubat'ta İzmir-İstanbul seferini yapan uçak piste teker koymasından sonra duramayıp pistten çıkmıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.