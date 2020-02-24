Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik 'Yer yerinden oynayacak' demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü olmakla itham edilen avukatı Celal Çelik duruşmada tape sundu ve ağır ithamlarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu aleyhinde Ankara 6. Asliye Hukuk ve İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk mahkemelerinde açtığı tazminat davalarında sunduğu delil ve dilekçeler gerekçe gösterilerek, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından toplamda 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Celal Çelik, “Benim avukat olarak iki dava dosyasında müvekkilimi temsil ettiğim sırada verdiğim cevap dilekçesi ile sunduğum kayıtlar nedeniyle hakkımda dava açıldı. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir dava açılamaz. Cevap dilekçemde sarf ettiğim sözlerin tümümün arkasındayım. Bir avukatın müvekkilini savunmaması beklenemez. ‘Benim müvekkilim yalan söylüyor. Müvekkilimin sözleri doğru değildir’ demek durumunda kalacağız anlaşılan. Niye bunu söylüyorum? İddianame ortada” ifadelerini kullandı.

Savunmasını sürdüren Çelik “İlginç olan avukatlık görevini de kötüye kullanmışım. Müvekkilimin haklılığını savunmak ne zamandan beri görevi kötüye kullanmak?” diye konuştu.

Celal Çelik’in avukatı Çağlar Çağlayan ise “Elinizdeki iddianame de mahkemenin omzuna bir yüktür. Müvekkilimiz iki dilekçede yazdığı metinler nedeniyle karşınızda. Sunduğu deliller ve müvekkilinin sözlerini açıklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle karşınızda” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

Çelik’in avukatlarından Doğuşcan Aydın Aygün ise davanın Anayasa’ya aykırı olduğunu söyleyerek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Müşteki Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Abdülsamet Aydın ise,” Sanık burada hukuki zeminde savunma yapmaktan ziyade şov yapmıştır. FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili çıkarımda bulunmak istiyorsa sanık ve müvekkilinin aynaya bakması gerek. Sanık FETÖ’nün sahte şekilde oluşturduğu yargı ve kamuoyunca ortaya konulan sahte tapelerle ilgili savunma yapmıştır. Halihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile ilgili bir davası mevcuttur” diyerek Çelik’in cezalandırılmasını istedi.

Duruşma ileri tarihe ertelendi

İstanbul'da Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya çok sayıda CHP'li de katıldı.Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Celal Çelik avukatları, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğolu, CHP milletvekili Ali Şeker, Erdoğan Toprak ve birçok CHP'li siyasetçi katıldı.

Yer yerinden oynayacak demişti, rapor çıktı

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Celal Çelik, tapeleri sunması nedeniyle hakkında dava açıldığını belirterek şunları söyledi:

-"Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilal Erdoğan’la yapmış olduğu 6 tane tape ve yine ayın Recep Erdoğan’ın dönemin TOKİ Başkanı Haluk Karabel'le yapmış olduğu 1 tape olmak üzere toplamda 7 adet tape kaydıyla ilgili bilirkişi incelemesi aldım. Rapor net bir şekilde o tape kayıtlarının doğru olduğunu söylüyor. Hiçbir şekilde montaj olmadığını ortaya çıkardık".