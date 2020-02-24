Lodos İstanbul'a kuvvetli yağış getirecek! Meteoroloji'den son dakika uyarılar
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini paylaştı. Etkisini artıran lodosla birlikte Ege ve Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak.
Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu; Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
112
Deprem bölgesi için don uyarısı
Van'da ise çok bulutlu hava etkisini gösterirken deprem bölgesi için don uyarısı yapıldı.
212
Sağanak ve kar uyarısı
Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
312
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığı, Kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
412