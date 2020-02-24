Lodos İstanbul'a kuvvetli yağış getirecek! Meteoroloji'den son dakika uyarılar

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Meteoroloji son hava durumu tahminlerini paylaştı. Etkisini artıran lodosla birlikte Ege ve Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak. 

Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu; Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Deprem bölgesi için don uyarısı

Van'da ise çok bulutlu hava etkisini gösterirken deprem bölgesi için don uyarısı yapıldı.

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Sağanak ve kar uyarısı

Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığı, Kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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