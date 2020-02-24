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Erzincan'da Alzheimer hastası kadın evinden çıkıp kayıplara karıştı

ERZİNCAN'da 80 yaşındaki Alzheimer hastası olan Faika K. evinden çıkarak kayboldu. Kendisinden kimse haber alamadı. Faika K. komandolar ve AFAD ekipleri tarafından, evine iki kilometre uzak bir arazide bulundu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dün akşam kaybolan 80 yaşındaki alzheimer hastası Faika K., bugün boş arazide otururken bulundu.

Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan Faika K., dün akşam evinden çıkıp, kayboldu. Yakınları tarafından yapılan kayıp ihbarı üzerine, jandarma ve AFAD, arama-kurtarma çalışması başlattı. Komando timlerinin de katıldığı çalışmada drone ile iz takip köpeği de kullanıldı.

Arama çalışmaları kapsamında Faika K., bugün öğle saatlerinde, köye 2 kilometre uzaklıktaki boş arazide otururken bulundu. Geceyi geçirdiği arazide düştüğü belirlenen yaşlı kadına, bir asker montunu çıkartıp giydirirken, bir asker de su içirdi. Yapılan kontroller sonucunda iyi olduğu belirlenen Faika K., yakınlarına teslim edildi.

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