Altın uçuşa geçti! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Hızla yükselmeye devam eden altın rekor üstüne rekor kırıyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altın piyasaları salladı.Abone ol
Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ve koronavirüs salgınının etkisiyle yaşanan riskler nedeniyle altın yükseliş trendine girdi. Artan risklerle yatırımın yönü tamamen altına döndü.
Akşam saatlerinde rekor tazeledi
Gram altın fiyatları küresel piyasalarda gece yarısı 330 lirayı gördü. Bir süre bu seviyelerden işlem gören altın, sonrasında 326 lira seviyelerinde dengelendi.
Ancak altın akşam saatlerinde rekor tazeledi.
İç piyasada gram altın 332 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyene ulaştı.
24 Şubat altın fiyatlarında son durum
Çeyrek altın: 545 TL
Yarım altın: 1.092 TL
Gram altın: 332 TL
Tam altın: 2.246 TL
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