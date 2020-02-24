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Altın uçuşa geçti! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Hızla yükselmeye devam eden altın rekor üstüne rekor kırıyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altın piyasaları salladı.

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Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ve koronavirüs salgınının etkisiyle yaşanan riskler nedeniyle altın yükseliş trendine girdi. Artan risklerle yatırımın yönü tamamen altına döndü.

Akşam saatlerinde rekor tazeledi

Gram altın fiyatları küresel piyasalarda gece yarısı 330 lirayı gördü. Bir süre bu seviyelerden işlem gören altın, sonrasında 326 lira seviyelerinde dengelendi.

Ancak altın akşam saatlerinde rekor tazeledi.

İç piyasada gram altın 332 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyene ulaştı. 

24 Şubat altın fiyatlarında son durum

Çeyrek altın: 545 TL

Yarım altın: 1.092 TL

Gram altın: 332 TL

Tam altın: 2.246 TL

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