Sağlık Bakanı Koca İran'ı virüs için uyarmış : 'Karantinaya alın dedik dinlemediler'

İRAN'da virüs sebebiyle ölenlerin sayısının 50'ye çıktığı iddia edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran sınırının açılmasının şartını açıkladı. İran'ın Kum kentini karantinaya almamasını eleştiren Bakan Koca, İran'daki Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini söyledi.

İRAN'da peş peşe meydana gelen koronavirüs ölümlerinin ardıdan Türkiye, İran sınırını kapattı. İran'a uçuşlar da tek taraflı olarak askıya alındı. 'Geç kalındı' eleştirilerinin doğru olmadığını belirten Fahrettin Koca, sınır kapılarının İran'daki salgın kontrol altına alınmadan açılmayacağını söyledi. Türk vatandaşlarının İran'a gidişine izin verilmediğini belirten Bakan Koca, İran'daki Türk vatandaşlarının da tahliye edileceğini söyledi. İşte Sağlık Bakanı Koca'nın Ahmet Hakan'a verdiği röportajın ilgili bölümleri:

- İran sınırını kapatmakta biraz geç kalmadınız mı? Gelen gelmedi mi bu süreçte?

- Hayır. Gecikme yok. Çünkü biz iki gündür bütün önlemleri almıştık zaten. Karayoluyla, havayoluyla ve demiryoluyla İran’dan gelen herkesi sağlık taramasından geçirdik. Termal kamera kontrolünün ötesinde bir kontroldü yaptığımız: Sağlık kabinleri oluşturduk, hekimlerimiz görev aldı ve pasaport kontrolünden geçen herkes sağlık taramasından geçirildi. Şüpheli olanları, yani soğuk algınlığı belirtisi olanları içeri almadık. Bu belirtileri taşıyan Türk vatandaşlarını ise gözlem altına aldık.

Kum kentini karantinaya alın dedik İran dinlemedi

- İran’da vakanın ortaya çıktığı yer Kum kenti mi?

- Evet. Vakanın kaynak yeri orası... Kum kentinden gelenleri en baştan beri içeri almıyoruz.

- Kum kenti, İran makamları tarafından karantinaya alındı mı?

- İki gün önce İran Sağlık Bakanı’na “Kum kenti dışında virüs için başka bir kaynak düşünüyor musunuz?” dedim. “Hayır” dedi. Tahran’da ve başka bazı şehirlerde de rastlanmış ama hepsi Kum kenti kaynaklı... Yani Kum kenti dışında salgına kaynaklık eden bir bölge yok. Kum kentinin Vuhan gibi karantinaya alınması gerekiyordu. Bunu İran Sağlık Bakanı’na söyledim. “Eğer Kum’u karantinaya alırsanız sınırı kapatma önlemi almamıza gerek kalmaz” dedim. Fakat İran Sağlık Bakanı, “Karantinaya alamayız” dedi. Biz de bunun üzerine sınırı kapatmak zorunda kaldık.

- İran sınırı ne zamana kadar kapalı olacak?

- İran’daki salgının kontrol altına alınıp alınmadığına bakacağız. Buna göre karar vereceğiz.

- İtalya’da ortaya çıktı virüs olayı... Orasıyla ilgili neden bir önlem alınmıyor?

- İtalya virüsün çıktığı bölgeyi karantinaya aldı. Doğru yaptı. Çin de Vuhan’ı karantinaya almıştı. O da doğru yaptı. İran da Kum’u karantinaya alsaydı bu önleme gerek kalmayacaktı.

- İran’da Türk vatandaşları var. Onların durumu ne olacak?

- İran’daki Türk vatandaşlarımız arasında gelmek isteyenleri Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Türkiye’ye getireceğiz. Bunun bütün planlamalarını yaptık. Gelen bütün vatandaşlarımız 14 gün gözlem altında tutulacak.

- Peki İran’a gitmek isteyenler gidebilecekler mi?

- Türkiye’den İran’a gitmek isteyen Türk vatandaşlarına izin vermiyoruz. Göndermiyoruz. Ama mesela Türkiye’de bulunan İranlılar ülkelerine dönmek isterlerse gidebilirler.