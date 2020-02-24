Sevdiği kız verilmeyen çocuk intihar edince aşiret başlık parasını kaldırdı

Şırnak'ta, sevdiği kız ile evlenmek isteyen genç başlık parasını bulamadığı için intihar etti. Evlenebilmesi için 100 bin lira ve bir miktar altın istenilen gencin intiharı Batuyan Aşiretinde, yüz yıllardır süren başlık parası geleneğinin yasaklanmasını sağladı.

Şırnak'ta, sevdiği kız ile evlilik hayalleri kuran Yahya B. başlık parasını bulamadığı için intihar etti. Kendisinden 100 bin lira ve yüklü miktarda altın istenilen Yahya B'nin (22) intihar etmesinin ardından Batuyan Aşireti, yüz yıllardır süren başlık parası geleneğini yasakladı. Aşiret içinde alınan kararla bundan sonraki düğünlerde damat tarafı geline sadece 2 altın bilezik, 75 santimetre altın zincir, 1 altın küpe ve 2 altın yüzük takmasını kararlaştırdı.

Aşiret başlık parasını yasakladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, başlık parası geleneğini kaldıran aşiretlere, Batuyan Aşireti de katıldı. Kararın alınmasına ise sevdiği kızla evlenebilmesi için 100 bin lira ile yüklü miktarda altın istenilen Yahya B'nin 2 ay önce intihar etmesi neden oldu. Acı olayın ardından aşiretin ileri gelenleri toplanarak, başlık parasının kaldırılması kararı aldı. Toplantıda, daha önce en az 100 bin lira olan başlık parası kaldırılırken, düğünde damat tarafının geline sadece 2 altın bilezik, 75 santimetre altın zincir, 1 altın küpe ve 2 altın yüzük alması kararlaştırıldı.

"Bir gencimiz altınlar yüzünden intihar etti''

Kumçatı Beldesinde bir araya gelen Batuyan Aşireti'nin ileri gelenleri kararın aşiretin tüm mensupları için geçerli olduğunu bildirdi. Kumçatı Belde Belediye Başkanı AK Partili Nimet Demir, olaya ilişkin alınan kararda intihar eden Yahya B'nin etkili olduğunu ifade ederek, "Bir gencimiz altınlar yüzünden intihar etti. Belediye başkanı olarak muhtarlarımız, imamlarımızı ve kanaat önderlerimizle toplandık. Başlık parasının kaldırılmasına karar verdik. Bu karar tüm Batuyan aşireti için geçerlidir" dedi.

"Gençlerin evlenmesi çok masraflıydı"

Atatürk Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir de yüz yıllarıdır sürdürülen başlık parası geleneğinin kaldırılmasının belde halkını sevindirdiğini söyledi. Belde sakinlerinden Ali Cengiz de kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Gençlerin evlenmesi çok masraflıydı. Sadece tatlılık dediğimiz geleneğin masrafı 30 bin liraydı. Bunu kaldırdılar. Buna vesile olanlara teşekkür ederiz" dedi.