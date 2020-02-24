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Irak'ı karıştıran corona virüslü hasta bir öğrenci çıktı

IRAK'ın Necef kentinde corona virüsü tespit edilen İranlı teoloji öğrencisinin ilk fotoğrafı paylaşıldı. Bir hastanede tedavi altına alınan öğrencinin karantina altında olduğu açıklandı.

10 gün önce İran'ın kum kentine sıçrayan corona virüs vakası bölgeye yayılmaya başladı. Bugün de Irak'ta corona virüs taşıdığı tespit edilen bir kişinin haberi geldi. 

Bu kişinin İran asıllı teoloji öğrencisi olduğu öğrenildi. Öğrenci karantinaya alındı. Irak hafta sonunda İran ile olan tüm sınır kapılarını kapatmıştı. Irak'tan İran'a olan tüm uçuşlar da durdurulmuştu. 

Türkiye de benzer bir kararı pazar günü aldı. Dün akşam itibariyle hem sınır kapıları kapatıldı hem de demir yolu ulaşımı durduruldu. 

İran'daki corona virüs kaynaklı ölümlere ilişkin ise şoke eden iddialar var. Ülke ajansı ILNA ölü sayısının 50'ye yükseldiğini iddia etti. 

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