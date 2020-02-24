Atakan Kayalar'la ilgili çok konuşulacak iddia! Ailesine dava açabilir

Sosyal medya hukuku uzmanı Rıdvan Yıldız, sosyal medyada, okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla gündeme gelen Atakan Kayalar ile ilgili ilginç bir değerlendirme yaptı. Yıldız; ''Bugün ortaya çıkan durumla ilgili gelecekte arkadaşlarınca alaya alınacağı durumlar oluşabilir. Atakan gelecekte buna engel olmayan ailesine dava dahi açabilir'' dedi.

Sosyal medya hukuku uzmanı Rıdvan Yıldız 'Bugün ortaya çıkan durumla ilgili gelecekte arkadaşlarınca alaya alınacağı durumlar oluşabilir. Atakan gelecekte buna engel olmayan ailesine dava dahi açabilir. Buna benzer bir dava İtalya’da olmuştur' diyor.

Son günlerde okuduğu kitaplarla gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili sosyal medyada olumlu yorumların dışında olumsuz yorumlar da ortaya çıktı. Bu durum Atakan açısından bazı riskleri de beraberinde getirdi. Sosyal Medyada Atakan'ın adına birçok sosyal medya hesabı da açıldı.

Süreç bir suç teşkil ediyor

Yaşanan sürecin Atakan'ın psikolojisi üzerinde yaratabileceği etkiler olduğu gibi aşırı olumsuz yorumlar hukuki olarak suç da teşkil ediyor.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuşan Sınırsız Yeni Dünyanın Sınırları Sosyal Medyada Hukuk kitabının yazarı Av. Rıdvan Yıldız, Atakan Kayalar'ın sosyal medya malzemesi olması noktasında ailenin de tedbirler alması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti: "Aile bu konuda ihmal göstermeye devam ettiği durumlarda devletin hukuki tedbirler alması söz konusu olabilir. Yakın dönemde blogger anneler konusunda bu durum tartışılmıştı. Bu şekilde çocuğun korunmamasının dava konusu olduğu, devletin de çocuğun hakları için harekete geçtiği durumlar ortaya çıkmıştır. Burada da ailenin yeterli önlemleri almaması durumunda devletin harekete geçmesi söz konusu olabilir."

Aile cezaya muhattap olabilir

Atakan'ın rating kaygısıyla sosyal medya malzemesine dönüştürülmesinin ve magazinel, siyasi polemiklere muhatap olmasının psikolojisini olumsuz etkilemesi durumunda ailenin çocuğa karşı görevlerini ihmal etmiş olacağını belirten Yıldız, sözlerini şöyle devam ettirdi: “Aile, burada ihmal gösterdiği takdirde TCK 233 ‘Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü çerçevesinde suç işlemiş dahi olabilir.”

Atakan önlem almayan ailesine dava açabilir

Yıldız'ın Atakan'ın ailesine önemli bir uyarısı daha var. "Bugün ortaya çıkan durumla ilgili gelecekte arkadaşları tarafından alaya alınacağı, küçük düşürücü tavırlarla karşılaşacağı durumları meydana getirebilir. Atakan gelecekte buna engel olmayan ailesine dava dahi açabilir. Buna benzer bir dava yakında zamanda İtalya söz konusu olmuştur."Sosyal medyada Atakan adına açılmış bir çok sosyal medya hesabının da bulunduğunu söyleyen Yıldız, bunlar konusunda da hukuki tedbirler alınması gerektiğini ve Atakan'la ilgili hakaret içeren paylaşımlara ailenin suç duyurusunda bulunabileceğini söyledi.