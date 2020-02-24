ÇAYKUR 6 aylığına eleman almak istedi! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
ÇAYKUR bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda çalışacak 830 işçi alımı için ilana çıktı. Başvuru yapmak için vatandaşlar geceden sıraya girdi.
Rize'de 6 yaş çay işleme fabrikasına, kura ile alınacak 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı.
17
Geceden sıraya girdiler
İşe girmek isteyenler, gece yarısından itibaren İş-Kur İl Müdürlüğü önünde sıraya girdi. Mesainin başlamasıyla birlikte de başvurular alınmaya başladı.
27
Yılın 6 ayı çalışacaklar
Başvurular hafta boyunca yapılacak. Kura ile işe alınacak 830 işçi, yılın 6 ayı çalışacak.
37
"Artık kaderimiz neyse onu yaşayacağız"
Başvuru yapmaya giden Muhammet Saruhan, isimli vatandaş akşamdan sıraya girdiğini öne sürerek şunları söyledi:
47