Lucescu'nun en büyük hayali Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak

Beşiktaş'a futbol aklı olarak düşünülen Mircea Lucescu'nun danışmanı Süreyya Ertuğrul, Rumen teknik adamın en büyük hayalinin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olduğunu ifade etti.

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Adı Beşiktaş'la anılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun danışmanı Süreyya Ertuğrul, Radyospor'da 'Spor Kazanı' programında canlı yayında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

''Trabzonspor'un scout ekibi burada''

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Süreyya Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı; "Şu an Türkiye - Paraguay U16 maçı başladı. Trabzonspor'un scout ekibi burada ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin scout ekipleri burada değil. Türkiye'nin karın ağrısı maalesef altyapıya verilmeyen değer. Trabzonspor dışındaki takımlar gençlere şans vermiyor. Bu kulüpler oyuncularını körertiyorlar. U21 liginin kalkması bence yanlış bir hamle. Bu karar bir kez daha gözden geçirilmeli.

''Lucescu bu tarz görevleri kabul etmeyecektir''

Lucescu ile Beşiktaş çok yakından ilgilendi. Lucescu'nun Sergen Yalçın'ın üzerinde büyük emeği var ancak Mircea Lucescu bu tarz görevleri kabul etmeyecektir. Danışmanlık veya üst akıl tarzı görevlerle ilgilenmiyor. Lucescu sahaya inip takım çalıştırmak istiyor. 75 yaşında olmasına rağmen kendisini çok genç hissediyor. Lucescu'yu zamanında üst akıl olarak Galatasaray getirmek istedi ancak bunu Lucescu kabul etmedi. O dönem Galatasaray'ın hocası Igor Tudor'du.

''Lucescu'nun hayali Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak''

Lucescu'nun parayla işi yok. Devre arasında Sion'un teklifi vardı ancak maali şartlar uygun olmasına rağmen devre arası olduğu için Sion'un başına geçmedi. Lucescu bu tarz tekliflere kapalı. O 2 yıllık projesi olan takımların başına geçmek istiyor. Lucescu danışmanlık görevlerini kabul etmiyor. Fenerbahçe'den teklif gelirse Lucescu çalışmak ister. Onun en büyük arzusu Beşiktaş ve Galatasaray'ı şampiyon yaptıktan sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaktı. Aziz Yıldırım döneminde de görüşmeler gerçekleştirdi. Ersun Yanal şu anda görevine devam ediyor. Lucescu başkasının arkasından transfer görüşmesi yapmaz. O karakterde bir insan değil.

''Fenerbahçe'de tek problem Ersun Yanal değil''

Ersun Yanal haberleri asılsız. Ersun Yanal görevinin başında. Ali Koç bir ayrılık kararı alırsa o zaman bu durum değerlendirilebilir. Fenerbahçe'de tek problem Ersun Yanal değil birçok problem var. Hastalığın nerede olduğu iyi teşhis edilmeli. Herkes ayrı telden konuşmamalı. Ozan Tufan'ın açıklamaları doğru değil. Futbolcuların bu işlere girmemeleri lazım. Bu işleri idareciler yapmalı ancak maalesef bu tarz demeçler bütün kulüplerimizde mevcut. Ben Ersun Yanal'la yolların ayrılacağını düşünmüyorum. Aklı başında olan bir yönetim bu saatte hocasını yollamaz. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı sürüyor. Dünyanın en iyi teknik direktörü dahi gelse Ersun Yanal'dan fazla bir şey katacağını düşünmüyorum."