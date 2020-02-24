Samsun'da eski rektöre şok! 117 bin dolarını dolandırdılar

Kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen eski bir rektör, dolandırıldığını fark edince şikayetçi oldu.

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Samsun'un Atakum ilçesinde, kendini polis Hüseyin olarak tanıtan kimliği belirsiz dolandırıcı, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kurucu Rektörü olan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu ile iletişime geçti.

Dolandırıcı, rektöre, bankadaki paralarını dolara çevirip ismini söyledikleri bir bankaya hesap açıp parayı buraya yatırmasını istedi.

Bankadaki paraları çekip dolara çevirdi

Hasta olduğunu söyleyip bankaya gidemeyeceğini ve hastaneye gitmek zorunda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu, 2 gün sonra dolandırıcı ile tekrar iletişime geçti.

Nazmi Turan Okumuşoğlu, hastaneden ayrılıp 4 ayrı bankada bulunan parasını çekerek 117 bin dolara çevirdi ve onu evine götürdü.

Okumuşoğlu daha sonra tedavisi için yeniden hastaneye yattı.

117 bin doları eşi elden teslim etti

Nazmi Turan Okumuşoğlu ve emekli öğretmen olan eşi Türkan Okumuşoğlu'nu, telefonla defalarca arayan dolandırıcı paranın elden teslimini istedi.

İçi para dolu poşeti kocasından teslim olan Türkan Okumuşoğlu, bir parkta tanımadığı ve polis zannettiği şahsa elden parayı teslim etti.

Banka hesaplarına bloke koyuldu

Dolandırıcılar Okumuşoğlu çifti ile yeniden bağlantıya geçti. Bankada bulunan 105 bin doları da çekmek isteyen Türkan Okumuşoğlu'nun dolandırıldığını anlayan banka görevlileri hesaba bloke koyup durumu polise bildirdi.

Şikayetçi oldular

Polis yaptığı araştırma sonucu bankadan ayrılan kadına ve hastanede tedavi gören kocasına ulaşıp dolandırıldıklarını haber verdi. Dolandırılan Okumuşoğlu çifti polise şikayette bulundu.

Polis dolandırıcıyı arıyor

Polis dolandırıcıların kimlik tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.