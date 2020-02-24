Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüşerek, İdlib konusunda görüş alışverişinde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulundu.