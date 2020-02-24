Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kaybıyla 114.789,21 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.040,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi yüzde 1,88 azaldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,40 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,87 ile ulaştırma oldu.

Güne satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 113.600 seviyesine kadar gerilemesine rağmen kapanışa yakın gelen tepki alımlarıyla kayıplarını kısmen telafi ederek 114.789,21 puandan kapandı.

Analistler, koronavirüsün Çin dışında başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere çeşitli ülkelerde etkisini göstermesi nedeniyle artan risk algısının, küresel bazda pay piyasalarını olumsuz etkilediğini ve sert düşüşlere sebep olduğunu kaydetti.

Yarın, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da büyüme, ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere makroekonomik veri takviminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.600 seviyesinin destek, 116.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.