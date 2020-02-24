HDP'den neden 'CHP'nin cesarete ihtiyacı var' açıklaması geldi?

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye 'ittifakı artık açıklayalım' çağrısı sonrası yaşanan polemik hız kesmeden devam ediyor. CHP'nin inkar ettiği bu ittifakın gün yüzüne çıkması sonucu, HDP'nin CHP'den bundan sonraki dönemde ne gibi istekleri olacağı da tartışmaya açıldı.

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HDP Eş Başkanı Pervin Buldan CHP'ye "gizli' ittifakı" resmileştirme çağrısında bulunmuştu. Buldan, "İttifaklar şeffaf olmalı, açık olmalı, insanlar kimin kiminle ittifak yaptığını bilmeli ve tercihini buna göre yapmalı. Birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence" ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Tarafsız Bölge' programında HDP'nin, CHP'ye yaptığı 'İttifakımızı duyuralım' çağrısının bundan sonraki siyasi gündeme nasıl etki edeceği konuşuldu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın katıldığı canlı yayında, Pervin Buldan'ın CHP'nin cesarete ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine başlayan siyasi tartışma da ele alındı.

HDP, CHP'ye neyi hatırlattı?

Hadi Özışık konuya ilişkin düşüncelerini ifade ederken, CHP-HDP ilişkisinin şu an geldiği noktayı da özetleyen bir açıklama yaparak; Pervin Buldan'ın şu an yapmak istediği şeyin İstanbul, Ankara ve birçok ilde kendi destekleri sayesinde CHP'nin belediye başkanlığı kazandığını CHP'ye hatırlatmak olduğunu belirtti.

Bundan sonrası için gözdağı

Özışık, HDP'nin bu tavrıyla CHP'ye, bundan sonraki dönemde eğer ittifak söz konusu olacaksa bunun açıkça ifade edilen bir ittifak olması gerektiği, aksi takdirde HDP'nin kendi yolunu çizeceği noktasında üstü kapalı bir uyarı niteliği taşıdığını aktardı.