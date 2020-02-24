HABER /  DÜNYA

Almanya’da araç karnaval alanına daldı En az 15 yaralı

Demirören Haber Ajansı

Almanya’da 'Güller Pazartesi'si kapsamında düzenlenen karnavalda bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 15 kişi yaralandı.

Abone ol

Alman medyası, Hessen bölgesindeki Volkmarsen kentinde 'Güller Pazartesi'si kapsamında düzenlenen karnavalda bir aracın kalabalığın arasına daldığını duyurdu.

İlk belirlemelere göre, en az 15 kişinin yaralandığı ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettikleri belirtildi.

Haberde, kalabalığın arasına dalan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı; söz konusu olayın bir kaza mı yoksa saldırı mı olduğunun henüz belirlenemediği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rus uçağı Türkiye üzerinde gözlem yapacak
Pervin Buldan'ın CHP'ye çağrısı sonrası sert tepki!
Koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk
Atakan Kayalar'la ilgili çok konuşulacak iddia! Ailesine dava açabilir
Altın uçuşa geçti! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Rusya'dan İdlib açıklaması! Türkiye'yle yeni görüşmeler başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı yaralılar var
Bakan Kasapoğlu: "İlkokullarda beden eğitimi olacak"
İran'dan gelen Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle Mardin'de gözlem altına alındı
Samsun'da eski rektöre şok! 117 bin dolarını dolandırdılar
Gezi davasının gerekçeli kararı açıklandı! Suç örgütü olduğunu gösterir kanıt bulunamadı
2020 yaz tatili ne zaman başlayacak okulların yaz tatili tarihi
Yorumlar