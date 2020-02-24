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Rus uçağı Türkiye üzerinde gözlem yapacak

Rus devlet ajansı TASS, Rusya'nın bu hafta Türkiye üzerinde askeri gözlem uçuşu gerçekleştireceğini yazdı.

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Rus devlet ajansı TASS'ın haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Ryzhkov, "Gözlemler 25-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Eskişehir'deki havalimanından kalkacak uçuşlarla gerçekleştirilecek. Maksimum uçuş menzili 1.900 kilometre olacak" dedi.

Uçuş anlaşma kapsamında yapacak

Gözlem uçuşu, Açık Semalar Anlaşması kapsamında yapılacak.

Bu anlaşma 1992 yılında Sovyetler Birliği (SSCB) ile ABD arasında imzalanmış, Kasım 2000’de Rusya Parlamentosunun anlaşmayı onaylamasından sonra 2001’de yürürlüğe girmişti.

Dilediği rotayı seçme hakkı var

Anlaşma, taraflara birbirlerinin toprakları üzerinde gözlem uçuşu yapma ve dilediği rotayı seçme hakkı veriyor.

Gözlenen ülke, gözetleyici ülkeye herhangi bir yasak bölge sınırlaması koyamıyor.

Ryzhkov, gözlem için kullanılacak uçağın Tu-154M-LK-1 model olduğunu açıkladı.

Türkiye'de 2008'de yürürlüğe girdi

Türkiye Açık Semalar Anlaşması'nı 2008'de yürürlüğe koymuştu.

Rusya, 2016’da Türkiye'nin anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

İzin verilmemişti

Türkiye'nin Suriye sınırı ve ülkedeki NATO üsleri üzerinde gözlem uçuşu yapmak isteyen Rusya'ya Milli Savunma Bakanlığı izin vermemişti.

Türkiye bu sefer izin verdi

TASS'a göre Türkiye bu sefer uçuşa izin verdi.

Rus uçağında yer alacak Türk uzmanlar, Rusya'nın Türkiye'yi gözetlemesinin anlaşmaya uygun bir şekilde yapılmasını denetleyecek.

Anlaşma kapsamında uçaklardan yapılabilecek gözlemlerin belli çözünürlük sınırları bulunuyor.

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