HABER /  EKONOMİ

Benzine 16 kuruş zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Abone ol

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş zam geldi. Fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzinin litre fiyatı ne kadar oldu?
Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,89 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 6,99 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu'dan Rıdvan Dilmen'e cevap!
İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor
Pegasus pilotu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Almanya’da araç karnaval alanına daldı En az 15 yaralı
Rus uçağı Türkiye üzerinde gözlem yapacak
Pervin Buldan'ın CHP'ye çağrısı sonrası sert tepki!
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da yol verme kavgası kanlı bitti
Borsa günü düşüşle tamamladı
Galatasaray hisseleri derbi sonrası tavan yaptı
Polis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı yaralılar var
Bakan Kasapoğlu: "İlkokullarda beden eğitimi olacak"
Ramazan Bayramı 2020 tarihi ayın kaçında bayram?
Yorumlar 1 yorum