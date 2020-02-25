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İstanbul Esenler'de terör operasyonu: 3 gözaltı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

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Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında oturan 3 kişinin silahlı terör örgütüne üye olduklarının belirlenmesi üzerine ekipler bu sabah saat 00:30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. 

3 kişi gözaltına alındı

Evin bulunduğu sokağa gelen ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra Özel Harekat ekipleri 3 kişinin kaldığı eve girdi. Evde yapılan arama çalışmalarının ardından 3 kişi gözaltına alındı. 

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