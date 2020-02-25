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FETÖ'ye 24 ilde eş zamanlı kritik operasyon! Muvazzaf askerler de var

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24 şüpheliden 13'ü yakalandı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu tamamı askeri personel 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 21'i muvazzaf asker

Şüphelilerden 21'inin muvazzaf, 16'sının ise daha önceden ihraç edilen askeri personelden olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyonlar başlattı. 

Haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlıların Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'na yerleştirilen kripto FETÖ üyesi askerlerden olduğu kaydedildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara'da ByLock soruşturması: 24 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24 şüpheliden 13'ü yakalandı.

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